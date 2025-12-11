フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロとして活動する羽生結弦さん（31）による震災復興アイスショー「東和薬品presents羽生結弦nottestellata2026」の開催が11日、主催者から発表された。来年3月7〜9日の3日間3公演で、再び宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われる。プロ転向後の23年からスタートし、毎年3月に世界的なプロスケーターとともに被災地・宮城から希望を届けている。イタリア語で「満天の