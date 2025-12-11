公務員に冬のボーナスが支給されました。石川県の一般職の平均支給額は約79万2000円となっています。石川県は10日、知事部局や教育委員会、県警などの職員ら1万4000人余りに、冬のボーナスを支給しました。管理職を除く一般職の平均支給額は、給与の2.3か月分にあたる79万2000円となっています。 これに加え、現在、県議会で審議中の0.05か月分を追加支給する条例改正案が可決されれば83万7000円となり、去年と比べ