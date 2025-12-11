フィギュアスケート男子で五輪２連覇を果たしたプロスケーター・羽生結弦（３１）は、特別な思いで?希望?を世の中に発信する。東日本大震災の発生から１５年を迎える２０２６年３月７〜９日に、自身が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」を故郷・宮城県のセキスイハイムスーパーアリーナで開催すると主催者が１１日に発表。羽生がプロ転向後の２３年からスタートし、今回で４回目を