【ポケモンごいた】 発売日：12月18日 価格：2,970円 対象年齢：7歳以上 プレイ人数：4人 ポケモンは12月18日に、新作ボードゲーム「ポケモンごいた」を発売する。 「ポケモンごいた」は、可愛らしいポケモンたちがデザインされたコマを用いて日本の伝承娯楽「ごいた」を遊べるセット。シンプルなルールながらも運と実力が絶妙