11日の午前中、石川県内は青空も広がり、気温も上昇していますが、寒冷前線が北陸地方を通過する影響で、夕方からは天気の急変に注意が必要です。11日の石川県内は、南寄りの温かく湿った空気が流れ込み、日中の予想最高気温は金沢・輪島ともに15度と、11月下旬並みの暖かさとなる見込みです。午前11時の時点で金沢で14.5度、輪島で13.9度となっていて、10日の同じ時間に比べ、6.6度高くなっています。この後、低気圧からのびる寒