【モデルプレス＝2025/12/11】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第3弾が公開された。【写真】乃木坂キャプテン“ほぼノーメーク”姿◆梅澤美波、ラフスタイルで景色眺める今回解禁されたカットは、イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレを電車で移動中のひとコマ。タンクトップにヘッドホンというラフなスタイルで、普段の彼女を感じられるような1枚となっている。