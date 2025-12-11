3月に4度目の開催、被災地・宮城から「希望を生み出していけたら」フィギュアスケートで五輪連覇を達成しているプロスケーター・羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」が、来年3月に開催されることが決まった。11日に発表され、羽生さんは「仲間のスケーターと共に、国籍も超えて、一つの輪となって一つの希望を生み出していけたらと思っています」とコメントしている。