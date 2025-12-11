ニトリは、ツインノズルのたっぷりスチームでうるおう「速潤デイリースチーマー」を2025年12⽉中旬から順次発売します。カラーはホワイトとモカの2色。実売価格は1万9900円（税込）。 「速潤デイリースチーマー」（ホワイト、モカ）※モカは2026年1月上旬発売 記事のポイント 約6分の「速潤モード」は、短い時間で手軽にうるおいケアできるので、ゆっくりケアができない方にオススメ。排水がワンタッチで行えるの