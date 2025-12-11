【モデルプレス＝2025/12/11】YouTuber・さくらが12月9日、自身のInstagramを更新。黒髪ロングヘアーショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】人気YouTuber「女の子の友達からは1番好評」新へアで印象ガラリ◆さくら、黒髪ロングヘアにイメチェンさくらは「大好きな黒髪ロングに戻りました」「この髪型女の子の友達からは1番好評なのー！」とつづり、ブラウンのロングヘアーから黒髪ロングヘアーにイメージチェンジしたシ