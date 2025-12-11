タイトルか出産か――。女流棋士が安心して妊娠・出産できる環境を整えてほしい。情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（関西テレビ）に女流棋士6冠の福間香奈さん（33）が出演、妊娠した場合はタイトルを返上せざるをえない現状の見直しを日本将棋連盟に訴えた。体調が不安定な時期にタイトル戦が重なるも...福間さんは島根県出身、6歳で将棋を始め12歳で女流棋士としてデビュー。棋風からついたニックネームが「出雲のイナズマ」。