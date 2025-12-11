猫の飼い主が「だらしない」と起こる7つのリスク 1.トイレ掃除をサボる 猫はとてもきれい好きな動物なので、トイレが汚れていると大きなストレスを感じます。トイレの砂が汚れたままだと、猫はそのトイレを使うのを嫌がり、カーペットや布団など、家の別の場所で排泄する「粗相」の原因になることも。 一度粗相を覚えてしまうと、元のトイレに戻すのが大変になるだけでなく、飼い主にとっても大きな負担になります