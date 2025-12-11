男性をはねたトラック 11日朝早く、岡山市南区の国道で、工事現場で車を誘導していた男性が大型トラックにはねられ死亡しました。 11日午前4時10分ごろ、岡山市南区大福の国道2号の上りで、工事現場で通行する車を誘導していた岡山市中区のアルバイト、西坂晃一さん（46）が大型トラックにはねられ、死亡しました。 大型トラックは西坂さんをはねた後、別のトラックにも衝突。衝突されたトラックに乗っていた男性2