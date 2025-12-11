福岡市の12月定例議会が11日に開会し、一般家庭の下水道使用料を2か月間無料とする費用を盛り込んだ補正予算案などが提出されました。開会した福岡市の12月定例議会には、73の議案が提出されました。このうち補正予算案は187億円規模で、物価高を踏まえた経済対策として、市内のおよそ90万世帯を対象に下水道の使用料を2か月間無料にする費用に31億6000万円余りが計上されています。また、市内で使えるプレミアム付き商品券におよ