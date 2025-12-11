近畿地方では、15日(月)にかけては天気がめまぐるしく変化し、気温のアップダウンが大きくなるでしょう。体調の管理に注意が必要です。その後、21日(日)にかけては大体晴れて、日差しの暖かい日が多くなる見込みです。大掃除や布団干しなど日差しを活用してください。15日(月)まで天気がめまぐるしく変化土日は夜間を中心に雨近畿地方では、15日(月)まで天気がめまぐるしく変化する見込みです。明日12日は冬型の気圧配置となり、