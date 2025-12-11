シンプルなルールのなかに熱い読み合いが宿る伝承ゲーム「ごいた」。この日本の伝統的なボードゲームが、ポケモンの世界観と融合した新作アナログゲーム『ポケモンごいた』として2025年冬に登場します。今回は、メディア向け先行体験会で実際に試遊する機会をいただきました。コマのデザイン性や遊びやすさ、そして“ごいた”ならではの駆け引きの面白さを中心に、プレイの様子をレポートします。 伝承ゲームがもっと身近に！