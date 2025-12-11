プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」が来年３月７〜９日に出身地・宮城のセキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・２１）で行われることが決まった。主催する日本テレビなどが１１日に発表した。東日本大震災から１５年に合わせた公演で、４年連続の開催になる。羽生さんは主催者を通じて「僕らの演技している最中だけでも、ノッテス