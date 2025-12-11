香港・ハッピーバレー競馬場の４、５、７、８レースで１２月１０日夜に行われた国際騎手招待競走「２０２５ロンジン・インターナショナル・ジョッキーズ・チャンピオンシップ」は、ライアン・ムーア騎手が２４ポイントを獲得して優勝した。日本からは武豊騎手とともに出場した２０１８年以来７年ぶりの参戦となったクリストフ・ルメール騎手が１１、１１、９、３着で４ポイントの８位タイだった。ルメール騎手「残念ながら１