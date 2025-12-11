俳優で映画『栄光のバックホーム』の主演を務める松⾕鷹也が、12月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。映画のモデルとなった元阪神・横田慎太郎選手との生前の交流、横田選手への思いなどを涙ながらに語った。【映像】グローブを手に涙する松谷28歳で亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎選手を題材にした映画『栄光のバックホーム』で、主役を演じる松⾕鷹也。本作でメガホンをとる秋山純監督