【新華社深圳12月11日】中国広東省深圳市で11、12両日、2026年アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式高級実務者会合が開催されている。これは中国が来年のAPEC議長国として主催する初のイベントで、APEC「中国イヤー」の幕開けを告げるものとなる。