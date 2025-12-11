震度6強の地震から4日目、青森県八戸市で60メートルの鉄塔を支える柱が破断していることが分かりました。現場から中継です。鉄塔は八戸市柏崎にあるNTT青森八戸ビルの屋上に設置されているものです。NTT東日本によりますと、地震の翌日の調査で高さ60メートルの鉄塔を支える4本の柱のうちの1本の破断と複数のボルトの落下が判明しました。鉄塔は1970年につくられたもので、9月に行われた定期点検では異常は確認されていませんでし