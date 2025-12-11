【UEFAチャンピオンズリーグ】ビジャレアル 2−3 コペンハーゲン（日本時間12月11日／エル・マドリガル）【映像】間違ったアンセムで選手入場→大ブーイングまさかのミスだった。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の試合にて、UEFAヨーロッパリーグ（EL）のアンセムが流れると、選手やファンはどこか気まずそうな表情に。これにはファンも「悲劇」「意味不明」と困惑した様子だった。日本時間12月11日のCLリーグフェーズ第6節