ノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホルムで行われ、化学賞の北川進特別教授と生理学・医学賞の坂口志文特別栄誉教授にメダルが授与されました。ノーベル生理学・医学賞坂口志文さん「本当に光栄に思っています。こういう賞を受賞しまして」ノーベル化学賞北川進さん「楽しもうと思っています。伝統的なセレモニーを観るのが楽しみです」スウェーデン・ストックホルムのコンサートホールで10日、ノーベル賞の授賞式が