瀬戸内海で養殖のカキが大量死している問題で、水産庁はカキの養殖業者などを支援する政策パッケージを示しました。【映像】養殖業者支援策を提示する自民党自民党の会議で示されたパッケージでは、被害にあった養殖業者への支援として、600万円または年間の経営費の半分を限度額として、市町村から被害証明を受けた場合は5年間実質無利子とする融資制度を設けます。損害の数量に応じて共済で被害額の補填も行うほか、技能実