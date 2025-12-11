政府はきょうからガソリンの補助金を1リットルあたり5円ほど引き上げ、25.1円となり、暫定税率が廃止された場合と同じ水準になります。政府は年末のガソリン暫定税率の廃止を前に、急激な価格変動を避けるため、段階的に補助金を増やしていて、きょうからさらに1リットルあたり5円程度増額されました。利用客「助かる部分ではあるが、年末にかけて使う方多いと思うので、もう少し安くなったら良いかな」補助金は25.1円となり、「暫