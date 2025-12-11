図書館で勉強していた女子中学生に30分間にわたりわいせつな行為をしたとして、50歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、山長正典容疑者（50）は先月、東京・江東区の図書館で女子中学生にわいせつな行為をした疑いがもたれています。山長容疑者は、勉強中の女子中学生の隣に座り、30分間にわたって、上半身を触ったとみられ、「僕も男だからやめられなかった、ごめんね」と言って立ち去ったということです。中学生の母親が