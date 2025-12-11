千葉市若葉区の2階建てアパートで火事があり、現在も消火活動が続いています。【映像】現場の様子消防などによりますと午前10時50分ごろ、「アパートで火事です。2階から炎が出ている」と119番通報がありました。ポンプ車など10台以上が出動し、消火活動が行われています。この火事で逃げ遅れた人はいませんでしたが、1人がけがをしているということです。現場はJR総武線・東千葉駅から北東に約900mほどの飲食店などが立ち