AKB48の“いともも”こと伊藤百花（22）が11日、都内で行われた1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（光文社）の発売記念会見に登場した。グループの最新67thシングルのセンターに抜てきされた伊藤が、センターとしての覚悟を語った。【写真】可愛すぎる！ハートポーズを振りまく伊藤百花伊藤は、4日に研究生から正規メンバーに昇格したばかり。記者からセンターとしてどのように活動していきたいか聞かれた伊藤は「