東京証券取引所11日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。株価水準が高い半導体関連株の一角が大幅安となり、相場全体を押し下げた。前日終値からの下げ幅は一時200円を超えた。午前終値は前日終値比293円91銭安の5万0308円89銭。東証株価指数（TOPIX）は17.47ポイント安の3371.55。米ハイテク大手の決算内容が振るわなかったことを受け、一部の半導体株が値下がりした。円高ドル安の進行も重荷になった