国会ではきょう午後、政府の経済対策などを盛り込んだ今年度の補正予算案が衆議院を通過する見通しです。野党では、国民民主党に加えて、公明党も賛成する方針を表明しました。国会記者会館から中継です。公明党の斉藤代表はさきほど、「物価高対策として、より早く困っている方々にお届けしたい」と、賛成する理由を説明しました。公明党斉藤鉄夫 代表「本予算案に賛成をするということを、先程の常任役員会で決定させてい