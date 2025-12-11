潜伏活動を続け、ノーベル平和賞の授賞式に出席できなかった、ベネズエラの野党指導者、マチャド氏が秘密裏に出国し、先ほどノルウェーに到着しました。マチャド氏は改めてノーベル委員会からその栄誉がたたえられるということです。