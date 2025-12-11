インテージはこのほど「2025年、売れたものランキング」を公表し、1位の米（コメ）を筆頭に、3位インスタントコ―ヒー、4位玩具メーカー菓子、7位ココアなど飲食料品が多数上位に入った。2位カルシウム剤、8位リップクリーム、9位ハンド＆スキンケアなどインバウンド需要が後押しした商材も目立つ。同社が全国約6000店舗から収集している小売店の販売データ「SRI＋」をもとに推定販売金額の伸びを集計した。25年は米が162％