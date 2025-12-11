今夏に背中の手術を決断し、そこからリハビリが続いてきたバルセロナGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン。10日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のフランクフルト戦では今季初めてベンチ入りしたが、現在バルセロナの守護神はジョアン・ガルシアだ。今のところこの序列が変わる気配はない。テア・シュテーゲンが今後の半年でどう動くかは興味深い。来夏には2026W杯が控えており、テア・シュテーゲンはドイ