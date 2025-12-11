６日にラ・リーガ第16節でレアル・ベティスと対戦したバルセロナはFWラミン・ヤマルをトップ下に、右ウイングには今夏にコペンハーゲンから獲得した20歳のMFルーニー・バルドグジが起用された。バルドグジはスウェーデン期待の若きアタッカーで、10月にはスウェーデン代表デビューを果たした。6日のベティス戦では鋭い突破から右足で得点を記録していて、前評判通りの才能の持ち主と言える。スペイン『SPORT』もバルドグジの才能を