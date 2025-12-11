LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜パルマ・デ・マヨルカ線を2026年5月30日に開設する。火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が3時間15分、パルマ・デ・マヨルカ発が3時間5分。夏スケジュール期間中に季節運航する。パルマ・デ・マヨルカは、スペイン・バレアレス諸島のリゾート地。ビーチや山でのアクティビティが有名。■ダイヤLO447ワルシャワ（11：35）〜パルマ・