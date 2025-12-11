ジャルカードは、navi会員限定の継続ボーナスマイルの受け取りを参加登録制にした。対象は2026年3月以降に卒業予定のJALカード navi会員で、これまでは手続き不要でマイルを付与していたが、今後は登録をしたうえ卒業後もJALカードを継続した場合に限り、2,000マイルを付与する。2026年2月までに卒業する会員は手続き不要。登録期間は卒業予定年月の11か月前から卒業予定年月の末日まで。登録は会員専用オンラインサービス「MyJALC