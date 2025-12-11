キャセイパシフィックは、「キャセイ」のゴールド会員を対象に、機内Wi-Fiを11月15日から無料で提供している。機内Wi-Fiが無料となるのは、ファースト・ビジネスクラスの搭乗者、全クラスのダイヤモンド・ゴールド会員。利用は1回につき1台で、フライト中に別の端末へ切り替えできる。キャセイパシフィック航空公式ウェブサイトとキャセイショップは、全クラスで無料で閲覧できる。プレミアムエコノミーに搭乗する全「キャセイ」会