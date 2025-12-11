ファイターズはほぼすべての選手と球団との契約更改交渉が終わりました。先発で活躍した達孝太投手と北山亘基投手は大幅アップを勝ち取っています。Ｑサインの方は？（北山亘基投手）「はい、しました。“大幅”って言うんですかね、アップで。来シーズンは「中６日で１年間回ります」ということを目標というか宣言というか、そういう気持ちでやっていきますということをお伝えしました」 プロ４年目の北山亘基投手