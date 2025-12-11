成長著しいインドへの海外展開に関心のある県内企業などを対象としたセミナーが、初めて開かれました。在日インド大使館や県などが開いたセミナーには県内の企業関係者らおよそ50人が参加し、ナグマ・モハメド・マリック駐日インド大使も挨拶しました。去年、前任の駐日インド大使が知事を表敬訪問したことをきっかけに県との交流が深まり、今回のセミナーはインド側からの働きかけで初めて開かれたものです。イ