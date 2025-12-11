カーリング女子日本代表の「フォルティウス」が、２０２６年イタリアのミラノで行われる冬季オリンピックへの出場を決めました。劇的な勝利に道民が歓喜にわきました。日本時間の１２月１１日朝行われた、カーリング女子の世界最終予選。女子日本代表の「フォルティウス」はノルウェーと対戦し、終盤までもつれる接戦となりました。最後は常呂町出身の吉村選手の活躍で、日本は８大会連続となるオリンピック出場