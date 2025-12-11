1月、鹿児島と上海を結ぶ定期便の一部の欠航を決めた中国東方航空が新たに、12月も3往復欠航することが分かりました。県によりますと、新たに欠航が決まったのは、12月23日、27日、30日の上海線の定期便3往復です。中国東方航空は現在、火曜日と土曜日の週2往復運航していますが、5日、1月の定期便9往復のうち4往復の欠航を決めていました。9日、中国東方航空から県に連絡があり「市場の原因によるもの」と説明したというこ