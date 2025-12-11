大谷翔平とディアスの愛息2人との3ショットが話題となっている(C)Getty Images現地時間12月9日、ドジャースがメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意に達したという衝撃の報道が出た。複数の米メディアによると、契約内容は3年総額6900万ドル（約106億9500万円）だという。【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見るこの“朗報”を受け、にわかに脚光を浴びているのが、大谷翔平だ。