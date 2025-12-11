きょう11日は、低気圧が発達しながら北日本付近を通過し、寒冷前線があす12日朝にかけて、本州付近を南下する見通しです。その影響で、北海道や東北、北陸ではあすにかけて雪や雨が降り、雷を伴って降る所もあるでしょう。関東は概ね晴れますが、山沿いではにわか雪やにわか雨の所がありそうです。東海から九州では、きょうは雲が広がりやすく所々で雨や雷雨となるでしょう。ただ、前線が南下したあとは高気圧に覆われるため、あす