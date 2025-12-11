AI企業によるウェブ上のコンテンツ利用をめぐり、パブリッシャー側が用途ごとの利用条件を明確に提示できる仕組みとして注目されてきたReally Simple Licensing（RSL）1.0が、正式な標準仕様として公開されました。すでにCloudflareやAkamaiなどインターネットインフラ企業や多くのメディア企業がRSLの実装を支持する姿勢を示しています。New RSL Web Standard and Collective Rights Organization Automate Content Licensing for