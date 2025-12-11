お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎（39）が、10日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）に出演。第1子が誕生していたことを明かした。この日はゲストにはお笑いコンビ「ネコニスズ」の“赤ちゃん”こと舘野忠臣とヤマゲンが登場。盛山は「リリーさんと『ネコニスズ』の2人には言ってますが、私にも赤ちゃんがいますので。盛山ジュニアがいますので」とサラッと告白した。「うちの子見てもらって