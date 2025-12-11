福永祐一調教師＝栗東＝が１１日、騎手時代の仲間だった和田竜二騎手＝栗東・フリー＝、藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝の調教師試験合格を祝福した。福永師は２０２３年度の調教師試験に合格し、今は開業２年目となる先輩。発表は栗東の調教スタンドで藤岡騎手などかつての騎手仲間と一緒に見守り、合格の瞬間には祝福の輪が広がった。「良かった。和田も佑介もなかなか大変だったと思う。また、同じステージで切磋琢磨（せっさ