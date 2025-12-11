熊本県は、3歳の女の子が腸管出血性大腸菌（O157）に感染し、合併症も発症したと発表しました。 感染したのは菊池郡に住む3歳の女の子です。 県によりますと、女の子は11月28日に下痢の症状を訴えて熊本市内の医療機関で受診しましたが、原因は分かりませんでした。 その後も症状が続いたため、別の医療機関で調べたところ、O157の感染と、急性腎不全の一つ、溶血性尿毒症症候群（HUS）の発症が分かりました。 女の子は12月10