8日夜、震度6強を観測した青森県八戸市でビルの鉄塔の一部に損傷が見つかりました。市は、倒壊の恐れがあるため避難指示を出しています。中継です。私の後ろに見えるのが倒壊の危険性がある鉄塔となっていて、すぐ横を走っている国道45号が現在、通行止めとなっています。この道路は市民の生活を支える大動脈ということもあり、混乱が広がっています。損傷が見つかったのは、「NTT青森八戸ビル」の屋上にある鉄塔の一部分で8日の地