滑走する宮田将吾＝11月、ドルドレヒト国際スケート連盟（ISU）は10日、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート・ショートトラックの国・地域別出場枠を発表し、日本は男子が4枠、女子は5枠を獲得した。日本はリレー種目で男女、混合の出場枠を得た。個人種目は男子が1500メートルで最大の3枠、女子が1000メートルと1500メートルで3枠を手にした。男子は宮田将吾（日本通運）ら、女子は中島未莉（トヨタ自動車