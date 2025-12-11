関西独立リーグ・堺シュライクスは10日、日本ハムでプレーした中山晶量投手を新入団選手として発表しました。中山投手は2022年ドラフトの育成2位で四国ILplus・徳島から日本ハムに入団。3年目を迎えた今季はファームで6度の先発を含む19試合に登板し、防御率1.88をマークするも支配下契約を勝ち取ることはできず。今オフに戦力外となっていました。堺シュライクスは、“松坂世代”のひとりとして近鉄、オリックスなどでプレーした