タレント千秋が11日、X（旧ツイッター）を更新。「ちょうど昨日父に言われた。ノーベル賞を授賞された北川教授がいらっしゃる京都大学に、父は長年寄付しているのだが、個人がいくら集まっても研究費は足りないって。昔は国からちゃんと出ていたのに」と投稿した。ノーベル賞の授賞式は10日夕（日本時間11日未明）、ストックホルムのコンサートホールで開かれ、生理学・医学賞の坂口志文大阪大特任教授（74）と化学賞の北川進京都